Кадыров призвал не расслабляться и не ждать окончания СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров, выступая на совещании с руководством силовых структур и правоохранительных органов, подчеркнул важность не расслабляться в ожидании переговоров и окончания специальной военной операции.
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