Подписчики сообщают о жуткой аварии на трассе в Новониколаевском районе. По предварительной информации столкнулись четыре автомобиля КСТАТИ В эти выходные сотрудники ГИБДД выйдут в усиление.
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Подписчики сообщают о жуткой аварии на трассе в Новониколаевском районе. По предварительной информации столкнулись четыре автомобиля КСТАТИ В эти выходные сотрудники ГИБДД выйдут в усиление.