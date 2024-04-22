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5колесо

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  • Ингерман Ланская
    не раз было - и на трассе помогали, и зимой прикурить давали, и дорогу, останавливаясь, показывали.... и вообще за по...Человек человеку ...
  • Ингерман Ланская
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  • avershin1947mailru Авершин
    Бандитизм и законы, не разрешают этого делать. Посадите девушку или женщину с ребёнком - где у вас разрешение на пере...Человек человеку ...

Человек человеку волк: почему водители перестали помогать друг другу на дорогах

Человек человеку волк: почему водители перестали помогать друг другу на дорогах

Люди времен СССР в целом были гораздо добрее и гораздо беднее нынешних. Они прекрасно понимали, что если на дороге голосует человек, то этому человеку действительно плохо – ему надо помочь.

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Комментарии
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avershin1947mailru Авершин
Бандитизм и законы, не разрешают этого делать. Посадите девушку или женщину с ребёнком - где у вас разрешение на перевозку пассажиров, где у вас детское кресло- штраф. А если мошенничество - ничего не докажите. Так что мимо без проблем.
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16 час.
Ингерман Ланская
у авт ора статейки большие личные проблемы неудачника, рукож.па и грубияна....
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16 час.
Ингерман Ланская
не раз было - и на трассе помогали, и зимой прикурить давали, и дорогу, останавливаясь, показывали.... и вообще за последние 15-20 лет на дороге больше стало Нормальных людей и больше благожелательности.... при ссесесере такого не было.....  а истериков и нытиков Всегда хватало
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16 час.

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