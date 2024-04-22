Человек человеку волк: почему водители перестали помогать друг другу на дорогах

avershin1947mailru Авершин

Бандитизм и законы, не разрешают этого делать. Посадите девушку или женщину с ребёнком - где у вас разрешение на перевозку пассажиров, где у вас детское кресло- штраф. А если мошенничество - ничего не докажите. Так что мимо без проблем.