Люди времен СССР в целом были гораздо добрее и гораздо беднее нынешних. Они прекрасно понимали, что если на дороге голосует человек, то этому человеку действительно плохо – ему надо помочь.
Человек человеку волк: почему водители перестали помогать друг другу на дорогах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
avershin1947mailru Авершин
Бандитизм и законы, не разрешают этого делать. Посадите девушку или женщину с ребёнком - где у вас разрешение на перевозку пассажиров, где у вас детское кресло- штраф. А если мошенничество - ничего не докажите. Так что мимо без проблем.
Ответить
16 час.
Ингерман Ланская
у авт ора статейки большие личные проблемы неудачника, рукож.па и грубияна....
Ответить
16 час.
Ингерман Ланская
не раз было - и на трассе помогали, и зимой прикурить давали, и дорогу, останавливаясь, показывали.... и вообще за последние 15-20 лет на дороге больше стало Нормальных людей и больше благожелательности.... при ссесесере такого не было..... а истериков и нытиков Всегда хватало
Ответить
16 час.
Свежие комментарии