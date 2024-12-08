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Закон, порядок, государство

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Состоялась церемония торжественного принятия Военной присяги военнослужащими Военной полиции Ленинградского военного округа

Состоялась церемония торжественного принятия Военной присяги военнослужащими Военной полиции Ленинградского военного округа

Перед принятием присяги военнослужащие прошли начальную военную подготовку на общевойсковых полигонах округа, где получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.

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