Состоялась церемония торжественного принятия Военной присяги военнослужащими Военной полиции Ленинградского военного округа

Перед принятием присяги военнослужащие прошли начальную военную подготовку на общевойсковых полигонах округа, где получили необходимые знания и навыки по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовке, изучили общевоинские уставы и основы безопасности военной службы.