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Горные лыжи. Кубок мира. Влхова победила в слаломе, Шиффрин – 2-я, Дюрр – 3-я

Словацкая горнолыжница Петра Влхова выиграла слалом на этапе Кубка мира в Австрии. Горные лыжи Кубок мира Флахау, Австрия Слалом, женщины 1.

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