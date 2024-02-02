Новый громкий провал ЦБ: Что не так с цифровым рублём?

Академик РАН Сергей Глазьев указал на причины, по которым цифровой рубль оказался невостребованным.Ранее экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своей авторской программе на "Первом русском" "Сухой остаток" обратил внимание на тотальное недоверие граждан нашей страны к цифровому рублю.