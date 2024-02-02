Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 185 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Захар Князев
    Не только песни, но за два года не могут поставить фильм о наших защитниках, а вот мерзота "пацаны" готовят продолженияДепутат Драпеко н...
  • Nina Pudikova
    Все будет хорошо!!!России грозит тих...
  • Юрис Хартманис
    Обидно"Подопытные нович...

Новый громкий провал ЦБ: Что не так с цифровым рублём?

Новый громкий провал ЦБ: Что не так с цифровым рублём?

Академик РАН Сергей Глазьев указал на причины, по которым цифровой рубль оказался невостребованным.Ранее экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в своей авторской программе на "Первом русском" "Сухой остаток" обратил внимание на тотальное недоверие граждан нашей страны к цифровому рублю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх