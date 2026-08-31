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Не только о футболе

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Обзор 6-го тура РПЛ. Спорный пенальти «Зенита» и худший старт в истории «Локомотива»

Обзор 6-го тура РПЛ. Спорный пенальти «Зенита» и худший старт в истории «Локомотива»

    С 28 по 30 августа прошел 6-й тур Альфа-Банк РПЛ-2026/2027. «Краснодар» установил яркий рекорд РПЛ, «Зенит» победил «Факел» в матче со спорным пенальти, а «Локомотив» выдал худший старт сезона в истории клуба.

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