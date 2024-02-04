Си Цзиньпин проинспектировал дислоцированные в городе Тяньцзинь воинские подразделения

Тяньцзинь, 3 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ проинспектировал воинские части, дислоцированные в городе Тяньцзинь на севере Китая.
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