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Китай

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Си Цзиньпин проинспектировал дислоцированные в городе Тяньцзинь воинские подразделения

Тяньцзинь, 3 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу в преддверии праздника Весны /Чуньцзе, традиционный китайский Новый год по лунному календарю/ проинспектировал воинские части, дислоцированные в городе Тяньцзинь на севере Китая.

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