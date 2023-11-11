Венгрия потребовала принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока сообщил в своем видеообращении о намерении Будапешта обратиться в суд ЕС, если Европейская Комиссия не отреагирует на увеличение Болгарией платы за транзит газа из Российской Федерации.
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