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Венгрия потребовала принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгрия потребовала принять меры против налога Болгарии на транзит газа из РФ

Венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока сообщил в своем видеообращении о намерении Будапешта обратиться в суд ЕС, если Европейская Комиссия не отреагирует на увеличение Болгарией платы за транзит газа из Российской Федерации.

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