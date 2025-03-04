Хамство Зеленского угрожает ВСУ снятием с американского довольствия

Эксперты спрогнозировали, как США могут наказать Зеленского за перепалку в Белом доме @ REUTERS/Brian Snyder Tекст: Анастасия Куликова США разворачивают полномасштабное давление на Украину после ссоры Владимира Зеленского с Дональдом Трампом.
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