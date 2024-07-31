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Новый кошмар ВСУ: летающий «Хвост» «Змея Горыныча» уничтожает технику и позиции врага (ВИДЕО)

Новый кошмар ВСУ: летающий «Хвост» «Змея Горыныча» уничтожает технику и позиции врага (ВИДЕО)

Новый кошмар ВСУ: летающий «Хвост» «Змея Горыныча» уничтожает вражескую технику и позиции ВСУ. Шланг от системы разминирования разрубили и прикрепили к FPV-дронам: новую технологию начали применять саперы.

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