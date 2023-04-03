«Я горд»: Вучич рассказал про позицию Сербии по Украине

Сербский президент Вучич отметил, что будет и дальше стремиться к сохранению независимой политики. Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей гордости за страну, которая на протяжении года сохраняет самостоятельность в отношении Украины.
Сербский президент Вучич отметил, что будет и дальше стремиться к сохранению независимой политики. Президент Сербии Александр Вучич заявил о своей гордости за страну, которая на протяжении года сохраняет самостоятельность в отношении Украины.
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