Ситуация на Украине приближается к финальному этапу, на котором ВСУ не сумеют избежать поражения. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue works заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Ларри Джонсон.
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