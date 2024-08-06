Сколько составили доходы НКМС за первые семь месяцев этого года

По сообщению Национальной компании медицинского страхования (НКМС), с начала этого года доходы фондов обязательного медицинского страхования (ФОМС) составили около 7,5 млрд леев, что на 11,8% больше, чем за тот же период предыдущего года.
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