Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в украинскую столицу с целью поддержать репутацию главы киевского режима Владимира Зеленского, но реальной помощи за этим не стояло.
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