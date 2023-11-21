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Экс-советник Кучмы Соскин: Остин приехал в Киев, чтобы утешить Зеленского

Экс-советник Кучмы Соскин: Остин приехал в Киев, чтобы утешить Зеленского

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что шеф Пентагона Ллойд Остин прибыл в украинскую столицу с целью поддержать репутацию главы киевского режима Владимира Зеленского, но реальной помощи за этим не стояло.

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