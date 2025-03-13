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Царьград

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Трамп признал участие НАТО в войне против России на Украине

Трамп признал участие НАТО в войне против России на Украине

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Белом доме признал, что боевые действия на Украине фактически являются войной НАТО против России.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
О чём вообще тогда с Трампом говорить? Оружие дальше поставляет, мнение России слушать не хочет! На хер нам вообще такие друзья как США?
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22 час.
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