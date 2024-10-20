Сын Кости Цзю проиграл боксеру Муртазалиеву в чемпионском бою в США

Австралийский боксер Тим Цзю, сын легендарного Кости Цзю, бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу, встретился с россиянином Бахрамом Муртазалиевым в поединке, который состоялся в американском городе Орландо.
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