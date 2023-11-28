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Виейра не сыграет до конца года из-за травмы паха. Хавбек «Арсенала» перенес операцию

Виейра не сыграет до конца года из-за травмы паха. Хавбек «Арсенала» перенес операцию

Об этом сообщил главный тренер «Арсенала» Микель Артета на пресс-конференции перед матчем с «Лансом» в Лиге чемпионов.

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