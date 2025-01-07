За прошлый год почти 60 тысяч пожилых сельчан посетили больницы Татарстана

За прошлый год почти 60 тысяч пожилых сельчан посетили районные больницы Татарстана. Пожилых татарстанцев, проживающих в сельской местности, доставили в районные больницы республики для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.