НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татар-информ

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вадим Кузнецов
    Так это говорится о нормальных российских мусульманах, сотни лет живущих бок о бок с остальными русскими людьми. А не...«Зарубежные мусул...
  • Амара Карпова
    Умница👍👍😍Пусть Бог бережет мужа👊🙏Жительница Татарс...
  • Eduard
    Губу пусть закатают!В США усомнились ...

За прошлый год почти 60 тысяч пожилых сельчан посетили больницы Татарстана

За прошлый год почти 60 тысяч пожилых сельчан посетили районные больницы Татарстана. Пожилых татарстанцев, проживающих в сельской местности, доставили в районные больницы республики для прохождения диспансеризации, вакцинации, скринингов и других медицинских процедур.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх