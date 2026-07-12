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Фанат Роналду IShowSpeed надел футболку Аргентины на их матч со Швейцарией, надеясь на свое «проклятие». Команды, которые он поддерживал на ЧМ, часто проигрывали

Стример IShowSpeed надел футболку сборной Аргентины во время их матча со Швейцарией в 1/4 финала ЧМ-2026, надеясь на свое «проклятие».

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