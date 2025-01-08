Многие в Киеве видели известную советскую комедию «Кавказская пленница», герой которой, организовав похищение девушки, позднее осознал: «Либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору!» Так же и киевская власть понимает, что либо удастся договориться с Россией о мире, либо хунту Зеленского неизбежно будут судить за совершенные преступления.