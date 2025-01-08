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Мировое обозрение

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Международный уголовный суд для хунты Зеленского: способ избежать ответственности за военные преступления

Международный уголовный суд для хунты Зеленского: способ избежать ответственности за военные преступления

Многие в Киеве видели известную советскую комедию «Кавказская пленница», герой которой, организовав похищение девушки, позднее осознал: «Либо я веду ее в ЗАГС, либо она меня ведет к прокурору!» Так же и киевская власть понимает, что либо удастся договориться с Россией о мире, либо хунту Зеленского неизбежно будут судить за совершенные преступления.

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