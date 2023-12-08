В Техасе прокурор угрожает врачам из-за разрешения суда сделать аборт пациентке

Cуд в Техасе разрешил беременной женщине сделать аборт, несмотря на законодательство штата. 31-летняя жительница Далласа Кейт Кокс обратилась в суд, когда на 20-й неделе беременности узнала о серьезной аномалии плода, которая обычно приводит к летальному исходу перед или после рождения, пишет Texas Tribune.