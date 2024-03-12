Чёрные метки на домах и сошедший с рельс эшелон. Партизаны Харькова существуют В Харькове на домах, где размещается личный состав украинских националистов, наемников или боевиков ВСУ, народное сопротивление теперь наклеивает особые метки.
СБУ приходится уже везде кричать - Partisanen.
Комментарии
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ninikooo Митусова
Насильно мил не будешь- это о Киевском режиме. Молодцы, ребята! Дай Бог вам здоровья! Это ваш ценный вклад в нашу общую победу над нацистами всех мастей! Берегите себя!
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23 час.
ВП
Владимир Пастухов
Пусть снова прыгают, теперь с другим лозунгом...
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23 час.
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