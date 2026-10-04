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На фестивале «Октоберфест» дамам раздают велошорты

На фестивале «Октоберфест» дамам раздают велошорты

Женщинам стали раздавать бесплатные велосипедные шорты, чтобы предотвратить их фотографирование под юбками на знаменитом аттракционе пивного фестиваля «Октоберфест» в Мюнхене, после того как расследование выявило десятки тысяч вуайеристских видео, распространяемых в интернете.

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