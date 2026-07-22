Политика как он...
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Политика как она есть

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Жители российского города пожаловались на запах «говна и преисподней»

Жители российского города пожаловались на запах «говна и преисподней»

Жители Тюмени пожаловались на сильную вонь, заполнившую город. Неприятный запах, который местные жители сравнили с запахом «говна и преисподней», появился из-за желтой воды из-под кранов и в реке Туре, пишет «Подъем».

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