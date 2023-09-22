Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина

В настоящее время в странах Европы наблюдается резкий рост цен на топливо. К такому выводу пришло издание The Guardian, наблюдая за динамикой цен на бензин и дизельное топливо в европейских странах.
Популярные статьи
- МО: ВС России нанесли групповой удар по местам хранения западных боеприпасов с обеднённым ураном и центрам радиоэлектронной разведки ВСУ
- ВС РФ в ночь на 20 сентября нанесли удары по объектам противника в Сумской, Черниговской и других областях Украины
- Власти Крыма выставляют на аукцион национализированную квартиру Зеленского в Ялте
Свежие комментарии