Военное обозрение

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Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина

Западная пресса: В Европе выросли цены на топливо после ограничения Россией экспорта бензина

В настоящее время в странах Европы наблюдается резкий рост цен на топливо. К такому выводу пришло издание The Guardian, наблюдая за динамикой цен на бензин и дизельное топливо в европейских странах.

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