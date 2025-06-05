Свободная касса: власти нашли способ уменьшить бюджетный дефицит

Министерство финансов нашло способ уменьшить дефицит бюджета. Оно планирует получать больше дохода от управления временно свободными средствами, следует из проекта постановления правительства (есть у «Известий»).
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