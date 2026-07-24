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Царьград

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Дипломаты РФ почтили память русских моряков в Нью-Йорке

Дипломаты РФ почтили память русских моряков в Нью-Йорке

Дипломаты России в Нью-Йорке возложили цветы к могилам русских моряков на историческом кладбище Гринвуд в честь Дня Военно-морского флота и 330-летия его основания.

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