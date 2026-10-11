Собянин: в «Лужниках» проложили новый беговой маршрут

В Москве проложили новый беговой маршрут вокруг Большой спортивной арены спорткомплекса «Лужники», сообщил в Max мэр Сергей Собянин.
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