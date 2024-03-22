Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Иноагент Дмитрий Назаров назвал Аллею Ангелов в Донбассе и Дом профсоюзов в Одессе фейками

Иноагент Дмитрий Назаров назвал Аллею Ангелов в Донбассе и Дом профсоюзов в Одессе фейками

Юрий Кот Телефонные разговоры с пранкерами — новый тренд нашего времени. Релокантам, предателям, иноагентам так льстит, что кто-то из их господ решил с ними поговорить.

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Комментарии
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вп
валентина пожиленко
Я же приведу здесь высказывания Алферова Жорес Ивановича, единственного, постоянно проживавшего в своей стране российского лауреата Нобелевской премии (по физике), вице-президента РАН, депутата Государственной думы о государстве, власти и проблемах нашей науки и образования, сказанные им в разные года, но так и не утратившие своей актуальности.                Яркие цитаты Жореса Алферова О политике: Многие российские политики клянутся именем Ленина, приносят цветы к могиле Сталина, или со скорбным выражением лица называют распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой». Но, положа руку на сердце, выглядит это игрой на публику — не слишком даже старательной. О государстве: &quot;Происходящее сегодня толкает меня стать либералом. Потому что государственником можно быть, когда государство заботится о своих гражданах. Но если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!&quot; (из книги &quot;Власть без мозгов. Кому мешают академики&quot;). О советской власти: &quot;Советская власть обидела миллионы людей, но по своей природе это была власть народная. Советы были рождены в 1905 году самим народом, их не придумал Ленин или Сталин, они возникли из движения масс против реального угнетения. Конечно, у этой власти была масса ошибок и прямых преступлений, но нужно учитывать одну вещь: при всех отрицательных моментах это была первая более-менее удачная,  потому что продолжалась О распаде СССР: &quot;Убежден, что разрушение Советского Союза было, есть и надолго останется самой большой трагедией ХХ века, прежде всего для народов бывшего СССР. От этого выиграла небольшая кучка партократов-плутократов и национальные элиты, возглавившие созданные на основе союзных республик новые государства. Подавляющее большинство населения оказалось обмануто и сегодня влачит жалкое существование, еле сводя концы с концами&quot;. О российском образовании: &quot;Когда мы запустили спутник, Эйзенхауэр и Кеннеди сказали, что русские выиграли космическую гонку не на ракетном полигоне, а за школьной партой. Когда я в 1970 году читал лекции в одном из  американских университетов, я был поражен крайне низкому уровню американских студентов 1-2 курсов. Сейчас, когда я слышу ответы некоторых школьников в ЕГЭ, я уже поражаюсь в другую сторону&quot; (из интервью екатеринбургскому изданию nakanune.ru, 2013 год). О российской журналистике: &quot;Мне часто приходится, особенно после получения Нобелевской премии в 2000 году, общаться с журналистами. И я могу сказать, что профессиональный уровень журналистики у нас крайне невысок. [Раньше] он [журналист] готовился к этому [интервью]. Он задавал разумные вопросы. Он изучал проблему, и потом получалась совместная беседа, которая приносила пользу. Сейчас очень часто молодые журналисты приходят ко мне, а потом, когда они мне дают свои материалы, мне просто нужно писать это заново - они вообще так ничего и не поняли. Есть хорошие журналисты, но их не так много&quot; (цитата по РИА Новости). О российской экономике &quot;Привычнее торговать нефтью, но её запасы не бесконечны. Между тем один грамм лазерной гетероструктуры по цене эквивалентен 10 тоннам нефти, а чипы на базе одной пластины диаметром 300 мм - уже 40 тоннам нефти. Так не пора ли подумать о будущем?&quot; (из интервью &quot;Российской газете&quot;, 2003 год). О религии и РПЦ: &quot;Я атеист независимо от того, что я физик. Среди физиков я могу найти и верующих людей. Но конечно, среди научных работников атеистов больше&quot;. &quot;Я считаю, что наука и религия могут иметь общие точки, проповедуя нравственность, занимаясь проблемами высокой морали. Но есть одна деталь. Мы можем обсуждать, говорить, но научных основ у религии нет, вот и всё. А часто ведущие священники хотели бы, чтобы это было&quot;. &quot;Что касается Русской православной церкви, то у меня очень простое и доброе к ней отношение по одной простой причине. Я просто считаю, что за последние два десятилетия славянский мир понес огромные потери. Была разгромлена Югославия, перестал существовать великий триумвират России, Украины и Белоруссии. Православная церковь - это та церковь, которая отстаивает единство славян&quot; (из интервью телеканалу &quot;Дождь&quot;, 2012 год). О российской науке и РАН: &quot;Основная проблема российской науки - не только в ее по-прежнему низком финансировании. Основная проблема - невостребованность обществом результатов научных исследований. Путей решения этой проблемы много. Но прежде всего не надо ссориться с академиками, [надо] не реформировать Академию, а посмотреть на результаты ее работы&quot;.
Накануне.RU
nakanune
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ТГ
Татьяна Гусева
Хватит уже этого козлину постить! Разве он достоин, чтобы его цитировали?! Пусть подохнет в забвении!
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6 час.
АС
Александр Сысоев
Забыть этих убогих ублюдков! Надеюсь, что больше ни когда в Миртесен не увижу информацию про эти отбросы общества.
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