Иноагент Дмитрий Назаров назвал Аллею Ангелов в Донбассе и Дом профсоюзов в Одессе фейками

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Я же приведу здесь высказывания Алферова Жорес Ивановича, единственного, постоянно проживавшего в своей стране российского лауреата Нобелевской премии (по физике), вице-президента РАН, депутата Государственной думы о государстве, власти и проблемах нашей науки и образования, сказанные им в разные года, но так и не утратившие своей актуальности. Яркие цитаты Жореса Алферова О политике: Многие российские политики клянутся именем Ленина, приносят цветы к могиле Сталина, или со скорбным выражением лица называют распад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой». Но, положа руку на сердце, выглядит это игрой на публику — не слишком даже старательной. О государстве: "Происходящее сегодня толкает меня стать либералом. Потому что государственником можно быть, когда государство заботится о своих гражданах. Но если гражданина заставляют платить за образование и медицинское обслуживание, пенсию накапливать из собственных средств, жилье и коммунальные услуги оплачивать полностью, по рыночной цене, то зачем мне такое государство?! С какой стати я должен еще платить налоги и содержать безумную армию чиновников? Я всегда на всех уровнях говорил, что здравоохранение, образование и наука должны обеспечиваться из бюджета. Если государство сваливает эту заботу на нас самих, пусть исчезнет, нам будет гораздо легче!" (из книги "Власть без мозгов. Кому мешают академики"). О советской власти: "Советская власть обидела миллионы людей, но по своей природе это была власть народная. Советы были рождены в 1905 году самим народом, их не придумал Ленин или Сталин, они возникли из движения масс против реального угнетения. Конечно, у этой власти была масса ошибок и прямых преступлений, но нужно учитывать одну вещь: при всех отрицательных моментах это была первая более-менее удачная, потому что продолжалась О распаде СССР: "Убежден, что разрушение Советского Союза было, есть и надолго останется самой большой трагедией ХХ века, прежде всего для народов бывшего СССР. От этого выиграла небольшая кучка партократов-плутократов и национальные элиты, возглавившие созданные на основе союзных республик новые государства. Подавляющее большинство населения оказалось обмануто и сегодня влачит жалкое существование, еле сводя концы с концами". О российском образовании: "Когда мы запустили спутник, Эйзенхауэр и Кеннеди сказали, что русские выиграли космическую гонку не на ракетном полигоне, а за школьной партой. Когда я в 1970 году читал лекции в одном из американских университетов, я был поражен крайне низкому уровню американских студентов 1-2 курсов. Сейчас, когда я слышу ответы некоторых школьников в ЕГЭ, я уже поражаюсь в другую сторону" (из интервью екатеринбургскому изданию nakanune.ru, 2013 год). О российской журналистике: "Мне часто приходится, особенно после получения Нобелевской премии в 2000 году, общаться с журналистами. И я могу сказать, что профессиональный уровень журналистики у нас крайне невысок. [Раньше] он [журналист] готовился к этому [интервью]. Он задавал разумные вопросы. Он изучал проблему, и потом получалась совместная беседа, которая приносила пользу. Сейчас очень часто молодые журналисты приходят ко мне, а потом, когда они мне дают свои материалы, мне просто нужно писать это заново - они вообще так ничего и не поняли. Есть хорошие журналисты, но их не так много" (цитата по РИА Новости). О российской экономике "Привычнее торговать нефтью, но её запасы не бесконечны. Между тем один грамм лазерной гетероструктуры по цене эквивалентен 10 тоннам нефти, а чипы на базе одной пластины диаметром 300 мм - уже 40 тоннам нефти. Так не пора ли подумать о будущем?" (из интервью "Российской газете", 2003 год). О религии и РПЦ: "Я атеист независимо от того, что я физик. Среди физиков я могу найти и верующих людей. Но конечно, среди научных работников атеистов больше". "Я считаю, что наука и религия могут иметь общие точки, проповедуя нравственность, занимаясь проблемами высокой морали. Но есть одна деталь. Мы можем обсуждать, говорить, но научных основ у религии нет, вот и всё. А часто ведущие священники хотели бы, чтобы это было". "Что касается Русской православной церкви, то у меня очень простое и доброе к ней отношение по одной простой причине. Я просто считаю, что за последние два десятилетия славянский мир понес огромные потери. Была разгромлена Югославия, перестал существовать великий триумвират России, Украины и Белоруссии. Православная церковь - это та церковь, которая отстаивает единство славян" (из интервью телеканалу "Дождь", 2012 год). О российской науке и РАН: "Основная проблема российской науки - не только в ее по-прежнему низком финансировании. Основная проблема - невостребованность обществом результатов научных исследований. Путей решения этой проблемы много. Но прежде всего не надо ссориться с академиками, [надо] не реформировать Академию, а посмотреть на результаты ее работы".