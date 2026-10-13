Девушка ударила ножом в живот пришедшего мириться экс-бойфренда

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет 28-летний мужчина приехал к бывшей девушке домой, чтобы возобновить их отношения, но получил от нее удар ножом в живот.
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