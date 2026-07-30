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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-футболист «Ботафого» Тассио погиб при обрушении стены во время ураганного ветра в Рио-де-Жанейро

Экс-нападающий «Ботафого» Тассио погиб 29 июля в результате обрушения стены в районе Санта-Тереза в Рио-де-Жанейро.

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