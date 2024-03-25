Кроме трагедии в «Крокусе» террористы готовили еще одну устрашающую акцию

Кроме трагедии в «Крокусе» террористы готовили еще одну устрашающую акциюТеррористическая атака на «Крокус Сити Холл» была подготовлена организаторами вместе с еще одной устрашающей акцией, которую преступники планировали провести в Средней Азии.