Владимир Зеленский уже давно потерял бы власть, если бы на Украине прошли выборы, пишет колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион.
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