Что будут показывать по «телеку» в новогоднюю ночь. Снова Басков, Валерия, заливная рыба и неказистые песни. Вроде как без Киркорова

Давайте заглянем в программу телепередач на 31 декабря 2023 — 1 января 2024 года. Первый канал, как обычно, весь день будет транслировать советские нетленки: "Ивана Васильевича", "Москва слезам не верит", "Кавказскую пленницу", "Служебный роман".