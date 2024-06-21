США все время требуют от Украины «план победы», но не хотят при этом поражения России и не дают всего, что требуют ВСУ для этого плана.
США постоянно требуют от Украины план, но боятся развала России
Комментарии
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Виктор Луговой
Это они окучить способны, покуда только одна пара. А будет две пары дигм, а там три, дюжина - и кукушарики, уже грецький орех фишку нэ просекаэ.
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18 час.
Юрий Золотарев
"ПЛАН" д.б. один: Как бандероЖОпии поскорее СДОХНУТЬ?!
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10 час.
Юрий Золотарев
Этой сволочи не должно быть на поверхности планеты Земля!
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10 час.
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