Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Taurus Zmei
    Это у тебя то мандавошка рассудок? Там жидовский кал«СССР еще жив»: в...
  • Иван Иванов
    На чужой каравай рот не разевай.«Российский контр...
  • Юрий Гудков
    Ха,ха. Прорубил так прорубил...«Путин как Пётр I...

США постоянно требуют от Украины план, но боятся развала России

США постоянно требуют от Украины план, но боятся развала России

США все время требуют от Украины «план победы», но не хотят при этом поражения России и не дают всего, что требуют ВСУ для этого плана.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Луговой
Это они окучить способны, покуда только одна пара. А будет две пары дигм, а там три, дюжина - и кукушарики, уже грецький орех фишку нэ просекаэ.
Ответить
18 час.
Юрий Золотарев
&quot;ПЛАН&quot; д.б. один: Как бандероЖОпии поскорее СДОХНУТЬ?!
Ответить
10 час.
Юрий Золотарев
Этой сволочи не должно быть на поверхности планеты Земля!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх