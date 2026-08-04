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Аргументы недели

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Саудовская экономика уходит в пике

Саудовская экономика уходит в пике

Экономика Саудовской Аравии во втором квартале сократилась на 4, 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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