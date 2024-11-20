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Рогов: группировка ВСУ в Курахово потеряла шанс оставить город без потерь

Рогов: группировка ВСУ в Курахово потеряла шанс оставить город без потерь

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов рассказал РИА Новости, что украинские военные не смогут покинуть Курахово в западной части ДНР без потерь.

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