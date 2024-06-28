"Не приняли уже 4 закона о мигрантах". Депутат Матвеев - за Бастрыкина, а не за Володина

Все, конечно, уже слышали эти ставшие нетленными фразы. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета (на юридическом форуме в Санкт-Петербурге): "Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов (о мигрантах), которые соответствуют напряженности ситуации? Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура".
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