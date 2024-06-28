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Закон и Порядок

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"Не приняли уже 4 закона о мигрантах". Депутат Матвеев - за Бастрыкина, а не за Володина

"Не приняли уже 4 закона о мигрантах". Депутат Матвеев - за Бастрыкина, а не за Володина

Все, конечно, уже слышали эти ставшие нетленными фразы. Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета (на юридическом форуме в Санкт-Петербурге): "Здесь нет депутатов? Вы депутат, да? Скажите, пожалуйста, что происходит в Госдуме, там вообще как-то заинтересованы в принятии новых законов (о мигрантах), которые соответствуют напряженности ситуации? Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша Государственная дура".

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Комментарии
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людмила михайлик
Госдуру надо разогнать, она против народа и натравить на неё мигрантов, сейчас в Москве их тучи и тетки замотанные, косоглазые, всех вон, у нас москвичей нет никаких льгот, жилье покупаем, кругом мошенники, мигранты живут за наш счет
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5 час.
АА
Алекс Архипов
Мигрантское лобби рулит.
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4 час.
САША ЛЕПАЕВ
не понимаю почему вр власти столько врагов. почему нет наших. вот почему люди страдают от такой власти.
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24 мин.

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