Российская космическая компания SR Space испытала камеру сгорания ракетного двигателя

Камера сгорания РД-1 / © SR Space «В ходе огневых испытаний конструкторы SR Rockets (дочерней компании SR Space) произвели первичную оценку теплонапряженного состояния камеры сгорания, эффективности газодинамического профиля и рациональности заложенных конструктивно-технологических решений», — отметили в пресс-службе SR Space.
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