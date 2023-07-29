Москалькова обратилась к комиссару ООН после ЧП в Таганроге из-за нарушения ВСУ гумправа

Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права. После теракта в Таганроге уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры.
Украина в очередной раз нарушила нормы гуманитарного права. После теракта в Таганроге уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и в международные структуры.
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