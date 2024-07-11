В НАТО разработают рекомендации по стратегическому подходу к России

НАТО разработает для следующего саммита рекомендации по стратегическому подходу альянса к России, принимая во внимание меняющуюся обстановку безопасности, говорится в декларации встречи стран-участников в Вашингтоне.
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