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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России выросли цены на новостройки

В России выросли цены на новостройки

По мнению специалиста, в ближайшие полгода ждать существенных изменений в ценах не стоит В большинстве городов-миллионников стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла в прошлом месяце.

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