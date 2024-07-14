В России выросли цены на новостройки

По мнению специалиста, в ближайшие полгода ждать существенных изменений в ценах не стоит В большинстве городов-миллионников стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости выросла в прошлом месяце.
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