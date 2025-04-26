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Политика как она есть

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Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области

Авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
&quot;Авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась&quot;. АВАНТЮРА РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛАСЬ ГИБЕЛЬЮ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКЕ. И ПОЧЕМУ ТО, НЕ ОБЪЯВЛЕН ТРЁХДНЕВНЫЙ ТРАУР ПО ПОГИБШИМ КУРЯНАМ?!
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16 час.
AK
Alexander Kneper
Ты, ципсошник, какая еще &quot;авантюра власти&quot;! А вот ТРАУР по мирным  жителям нужен обязательно.
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14 час.
Александр
Ты редкостное говно.
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12 час.
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