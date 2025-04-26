Владимир Соловьев

"Авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась". АВАНТЮРА РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛАСЬ ГИБЕЛЬЮ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКЕ. И ПОЧЕМУ ТО, НЕ ОБЪЯВЛЕН ТРЁХДНЕВНЫЙ ТРАУР ПО ПОГИБШИМ КУРЯНАМ?!