Авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась, заявил президент России Владимир Путин.
Путин сделал заявление о завершении операции в Курской области
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Владимир Соловьев
"Авантюра киевского режима в Курской области полностью провалилась". АВАНТЮРА РОССИЙСКОЙ ВЛАСТИ ПОЛНОСТЬЮ ПОДТВЕРДИЛАСЬ ГИБЕЛЬЮ МИРНОГО НАСЕЛЕНИЯ В КУРСКЕ. И ПОЧЕМУ ТО, НЕ ОБЪЯВЛЕН ТРЁХДНЕВНЫЙ ТРАУР ПО ПОГИБШИМ КУРЯНАМ?!
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16 час.
AK
Alexander Kneper
Ты, ципсошник, какая еще "авантюра власти"! А вот ТРАУР по мирным жителям нужен обязательно.
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14 час.
Александр
Ты редкостное говно.
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12 час.
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