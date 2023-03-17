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Подоляка рассказал, что для ВСУ готовится кое-что похуже настоящей катастрофы

Подоляка рассказал, что для ВСУ готовится кое-что похуже настоящей катастрофы

Журналист, военный обозреватель, блогер Юрий Подоляка в программе «Время покажет» на Первом канале рассказал, что для ВСУ готовится кое-что похуже настоящей катастрофы.

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