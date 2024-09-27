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Царьград

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Блинкен дерзко ответил на слова Путина о ядерной доктрине и нарвался на русских: "Умоетесь"

Блинкен дерзко ответил на слова Путина о ядерной доктрине и нарвался на русских: "Умоетесь"

Госсекретарь США Энтони Блинкен дерзко ответил на слова президента России Владимира Путина о ядерной доктрине.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Янки понимают и уважают только силу!
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19 час.
СБ
Сергей Бунцов
Побольше должно быть заявлений, критики, высказываний с нашей стороны, а то: &quot; Путин ведёт агрессивную... войну в Украине&quot; Мы отвечает: &quot;Это страны НАТО ведут жестокую, алчную, глупую и наглую войну против нас, наняв Украину.&quot;
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18 час.
НК
Наталья Котельникова
Ну пусть умоются в конце концов! Надоели, твари пиндосовские, дерьмом и тленом от них пасёт. Пусть их накроет Великий океан.
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7 час.

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