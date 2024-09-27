СБ

Сергей Бунцов

Побольше должно быть заявлений, критики, высказываний с нашей стороны, а то: " Путин ведёт агрессивную... войну в Украине" Мы отвечает: "Это страны НАТО ведут жестокую, алчную, глупую и наглую войну против нас, наняв Украину."