Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • F I
    Напоминает ЛНР и ЛНР ...Крым . Там вроде тоже щемили русских ?Зря смеялись над ...
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По ЦТ КНДР сказали такие слова о России и нашем союзе! Сколько их спецназа теперь вступит в бой?

По ЦТ КНДР сказали такие слова о России и нашем союзе! Сколько их спецназа теперь вступит в бой?

После того, как все во всем признались - по поводу участия северо-корейцев в СВО, причем с первого же дня после того, как между нашими странами был ратифицирован военный договор, свое слово взяли и лидеры.

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