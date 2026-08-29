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Мировое обозрение

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Армия России за сутки поразила объекты ТЭК и логистические центры на Украине

Армия России за сутки поразила объекты ТЭК и логистические центры на Украине

Утро 29 августа началось для Украины не с кофе, а с воздушной тревоги, которая в Киеве затянулась больше чем на четыре часа.

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