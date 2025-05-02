Генеральный директор CI Games заявил, что создавать игры с прицелом на “совреме...

Генеральный директор CI Games заявил, что создавать игры с прицелом на “современную аудиторию” – это путь к вымиранию“Современная аудитория” стала все более распространенным термином в игровой индустрии за последние несколько лет.
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