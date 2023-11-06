Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Украинца задержали за подготовку теракта против руководства воинской части

Украинца задержали за подготовку теракта против руководства воинской части

Уроженца Украины задержали за покушение на руководство российской воинской части В Краснодарском крае 33-летний уроженец Украины попытался совершить покушение на руководство одной из воинских частей российского региона.

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