Украинца задержали за подготовку теракта против руководства воинской части

Уроженца Украины задержали за покушение на руководство российской воинской части В Краснодарском крае 33-летний уроженец Украины попытался совершить покушение на руководство одной из воинских частей российского региона.
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